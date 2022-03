Cracow Fashion Week. Wystawa mody inspirowanej historią w Kamienicy Hipolitów

"Moda inspirowana przeszłością" to pokaz ubiorów z pogranicza kostiumu, obiektu i sztuki użytkowej studentów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU. Współczesne projekty stanowią twórczy dialog z modą XIX wieku - okresu, kiedy kształt kobiecej sylwetki zmieniał się co dekadę poprzez ewolucję formy, kształtu sukien, elementów bielizny.

- Młodzi projektanci w szeroki sposób ujęli to, czym jest moda XIX-wieczna, jak wygląda konstrukcja tego stroju, forma i stworzyli wyjątkowe prace nowoczesne, awangardowe, a jednocześnie będące odwołaniem do tradycji. Mamy do czynienia ze swoistym dialogiem tego, co współczesne z dziedzictwem przeszłości, Okazuje się, że w mieszczańskiej przestrzeni kamienicy Hipolitów te stroje bardzo dobrze osadziły się między eksponatami