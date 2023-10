Coraz więcej jeździmy autostradą A4, a zarządca zarabia coraz więcej na kierowcach

Więcej pieniędzy, bo więcej samochodów na A4

W I półroczu 2023 r. średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice- Kraków wyniósł nieco ponad 46 tys. pojazdów i był o 1,6 proc. wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie ubiegłego roku. W przypadku samochodów osobowych to wzrost o 1,9 proc., natomiast ciężarowych – o 0,6 proc.

Przychody z poboru opłat w I półroczu 2023 r. wyniosły ok. 230,8 mln zł, co stanowi wzrost o 24,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku.

Dynamika wzrostu natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I połowie 2023 r. była zdecydowanie niższa od tej, jaką odnotowano w I połowie 2022 r., co wynika z faktu, że w ubiegłym roku, w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, autostradą A4 napłynęły do Polski setki tysięcy uchodźców. Z myślą o nich do 31 maja 2022 r. obowiązywało zwolnienie z opłat za przejazd pojazdami z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi. Zwolnieniu temu nadal podlegają pojazdy lub grupy pojazdów zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby jako niosące pomoc obywatelom Ukrainy.