Szykuje się fala remontów na autostradzie A4 Kraków - Katowice. Stalexport proponuje narzędzie, które ma pomóc ominąć korki

– Sytuacja na intensywnie obciążonych drogach może się zmieniać bardzo dynamicznie. A4 Katowice-Kraków, z ponad 45. tysiącami pojazdów na dobę i intensywnym programem inwestycyjnym w najbliższych latach, z pewnością należy do takich korytarzy. Zdecydowaliśmy się wzbogacić wiedzę kierowców o sytuacji na drodze względem wskazań tradycyjnych aplikacji z funkcją nawigacji, by podróż A4 Katowice-Kraków można było odbyć w komforcie, planując ją przed wyjazdem. Ma to szczególne znaczenie dla podróżnych korzystających z A4 incydentalnie, jak np. w czasie zbliżających się podróży wakacyjnych – mówi Andrzej Kaczmarek, Prezes Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. – Strona www.a4info.pl to intuicyjne i wygodne narzędzie, z którym kierowcy będą mogli elastycznie reagować na zmiany, od których zależy czas trwania, komfort i bezpieczeństwo podróży naszym odcinkiem autostrady A4. Od teraz w jednym miejscu dostarczymy kierowcom zilustrowane graficznie, w przystępny sposób, informacje o tym, co aktualnie dzieje się na autostradzie – dodaje.