Cinema Italia Oggi - od 16 do 22 czerwca coroczny przegląd nowego kina włoskiego w krakowskim Kinie Pod Baranami

W gronie reżyserów prezentowanych filmów jest wiele znanych nazwisk – na czele z Paolo Genovese ("Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie"). Jego najnowszy film, "Pierwszy dzień mojego życia", to alegoryczna opowieść o ludziach, którzy otrzymują szansę na odmianę swojego losu. W postać tajemniczego nieznajomego, składającego bohaterom intrygującą ofertę, wcielił się Toni Servillo. Gwiazdora włoskiego kina można oglądać także w filmie "Osobliwości sycylijskie" Roberto Andò, w którym wystąpił jako laureat literackiej Nagrody Nobla, Luigi Pirandello. O prawdziwej postaci historycznej opowiada też Gianni Amelio w dramacie "Władca mrówek". To historia Aldo Braibantiego - włoskiego poety i artysty, który w latach 60. stanął przed sądem oskarżony o demoralizację.

Cinema Italia Oggi to okazja do zobaczenia najnowszych i najciekawszych włoskich produkcji.

Francuzi mają Cezary, Polacy Orły, Hiszpanie Goyę, a we Włoszech - od 1956 roku Włoska Akademia Filmowa przyznaje nagrody David di Donatello. W programie przeglądu Cinema Italia Oggi jest wiele tytułów wyróżnionych tym laurem. To m.in. "Susza", apokaliptyczny dramat w reżyserii Paolo Virzìego, który zdobył w tym roku statuetki za efekty specjalne i dla najlepszej aktorki drugoplanowej (Emanuela Fanelli). Tymczasem intrygujący film "Nostalgia" Mario Martone został doceniony na drugoplanową rolę męską (Francesco Di Leva).

Oprócz wielkich, aktorskich i reżyserskich gwiazd, widzowie przeglądu zobaczą dwie produkcje debiutantek. Prezentowany na zeszłorocznym festiwalu w Wenecji film "Amanda" Caroliny Cavalli to słodko-gorzka opowieść o usilnej walce z samotnością. Tymczasem wyrafinowana, a zarazem lekka komedia "Wrzesień" Giulii Louise Steigerwalt to pełna uroku historia o trzech bohaterach, którzy marzą o szczęśliwym życiu.

Wszystkie filmy przeglądu wyświetlone będą w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami. Filmy "Władcy mrówek", "Susza" i "Amanda" będą miały podwójne, polskie i angielskie napisy.

Bilety: 26 zł (normalny), 21 zł (ulgowy) i 18 zł (klubowy/senior). Karnet (7 filmów): 119 zł.

O FILMACH:

AMANDA | AMANDA

reż. Carolina Cavalli, Włochy/Francja 2022, 94’

Słodko-gorzki, lekko ironiczny debiut Caroliny Cavalli prezentowany na zeszłorocznym festiwalu w Wenecji.

Tytułowa bohaterka (w tej roli Benedetta Porcaroli) ma dwadzieścia cztery lata i od kiedy pamięta, czuła się samotna. Dotyczy to zarówno relacji rodzinnych, jak i kontaktów z rówieśnikami. Nie wspominając już o chłopaku, którego bohaterka nigdy nie miała.

Największym marzeniem dziewczyny jest to, by w końcu poczuć się dla kogoś ważnym i móc dzielić z nim radości oraz troski dnia codziennego. Szansa pojawia się niespodziewanie za sprawą Rebekki (Galatéa Bellugi) - znajomej z dzieciństwa. Taka okazja może się już nie powtórzyć, więc Amanda zrobi wszystko, by przekonać ją, że są najlepszymi przyjaciółkami.