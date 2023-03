Brodka wykona piosenki ze swej ostatniej płyty "Sadza" w niedzielę 26 marca w krakowskim Hype Parku

„Granda” przyniosła ciekawie zaaranżowane piosenki o elektronicznym tonie i tanecznym rytmie, w których słychać było echa góralskiego folkloru. W znacznym stopniu była to zasługą młodego producenta Bartosza Dziedzica, z którym wokalistka znalazła wyjątkowe porozumienie. Płyta bardzo spodobała się słuchaczom i pokryła się podwójną platyną.

- Łatwo otworzyłam się na nowy sposób śpiewania. Kiedy słyszałam tę zakręconą muzykę, dziwne pomysły same przychodziły mi do głowy. Mój dawny sposób śpiewania zupełnie nie pasowałby do tych piosenek. Dlatego byłam zmuszona do odkrywania w sobie nowych możliwości. Czasem sama byłam zaskoczona, że mam taką szeroką skalę głosu – mówi nam Brodka.