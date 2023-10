"Bóg Ojciec" Mehoffera w Krakowie! Karton witrażu z katedry we Fryburgu częścią kolekcji MNK

- Od dziś Muzeum Narodowe w Krakowie może się szczycić posiadaniem kompletnego zespołu projektów Józefa Mehoffera dla katedry św. Mikołaja we Fryburgu. Jest to najwybitniejsze dzieło tego artysty i jedno z najważniejszych osiągnięć sztuki Młodej Polski. Ten wspaniały kompleks witrażowy jest równie istotny dla historii sztuki jak prace Stanisława Wyspiańskiego, wspólnie stanowią prezentację tego jak wybitna była sztuka Krakowa i Polski około 1900 roku – mówił Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Pięć ostatnich kartonów witraży stworzonych przez Józefa Mehoffera dla katedry we Fryburgu dotarło do Krakowa. W sumie jest ich dwadzieścia jeden. Trzy z nich możemy już od przeszło dwóch lat oglądać na wystawie w Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie, wśród nich znajduje się karton najwybitniejszego z korpusu nawowego witrażu „Męczennicy”, nagrodzonego w 1900 roku złotym medalem na Powszechnej Wystawie Światowej w Paryżu.

Jak przypomniał Andrzej Szczerski, Muzeum Narodowe w Krakowie od kilku lat prowadziło z właścicielami prac negocjacje, by pozyskać je do swojej kolekcji. Najnowsze kartony były dotąd zdeponowane przez spadkobierców artysty w Muséie d`art et d`histoire de Fribourg. Szesnaście pozostałych spadkobiercy oddali w latach 80. XX wieku w depozyt MNK.