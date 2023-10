Black Red White Comfort redukuje zatrudnienie w andrychowskim zakładzie? „Decyzje zapadną w czwartym kwartale bieżącego roku”

Black Red White Comfort redukuje zatrudnienie w andrychowskim zakładzie?

Z nieoficjalnych informacji, które udało się pozyskać reporterom andrychowskiego portalu Mam Newsa zakład produkcyjny spółki Black Red White (BRW) w Andrychowie będzie ograniczał swoją działalność. Placówka ma zrezygnować z produkcji mebli tapicerowanych i pozostać jednie przy produkcji materaców.

Niestety wiąże się to z redukcją zatrudnienia. Pracownik firmy w wypowiedzi, której udzielił portalowi Mam Newsa podkreślił, że do tej pory wypowiedzenie z powodu restrukturyzacji zakładu otrzymało już kilkadziesiąt osób a liczba ta do końca roku ma wzrosnąć do prawie 100.

O zwolnienia w andrychowskim Black Red White Comfort zapytaliśmy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach.