Biskup Damian Muskus, Agnieszka i Krzysztof Globiszowie, Adam Małysz i Anna Chojczak - to laureaci Medalu im. Św. Brata Alberta za rok 2023

- Fundacja im. Brata Alberta jest dziełem, które ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski tworzył przez 37. lat. Był dla nas nie tylko prezesem, ale również przyjacielem, duchowym przewodnikiem, opiekunem i przede wszystkim osobą, na którą zawsze mogliśmy liczyć. Dawał mieszkańcom, podopiecznym i pracownikom ogromne poczucie bezpieczeństwa. Nie łatwo jest prowadzić prawie 40. ośrodków dziennych i całodobowych na terenie całej Polski, do których każdego dnia przyjeżdża ponad 1 200 osób z niepełnosprawnościami. Jest to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność, a pomimo wszystko ksiądz Tadeusz tworzył Fundację i powtarzał, że Fundacja to nie budynki i konta bankowe, ale przede wszystkim ludzie - mówiła wiceprezes Fundacji im. Brata Alberta Małgorzata Urbanik i dodała: - Pomimo iż księdza nie ma już wśród nas, to dołożymy wszelkich starań by zgodnie z jego wolą kontynuować dzieło Fundacji najlepiej jak tylko możemy.