Laureatem tej nagrody jest m.in. prof. Jacek Majchrowski czy prof. Jacek Purchla. Można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. Józefa Dietla Aleksandra Łabędź

24 stycznia 2024 r. w 220 rocznicę urodzin Wielkiego Prezydenta, Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do XII edycji Nagrody im. Józefa Dietla. Celem Nagrody jest uhonorowanie osób i instytucji działających na rzecz dobra wspólnego, miasta Krakowa i Małopolski oraz osób wyróżniających się postawami patriotycznymi i obywatelskimi. Obok zgłoszeń do Nagrody przyjmowane są również kandydatury do Dyplomu Honorowego Nagrody w trzech kategoriach: instytucja, firma, organizacja pozarządowa. Zgłoszenia można składać do 18 marca br.