Zabytkowy gmach Seminarium Śląskiego w centrum Krakowa będzie siedzibą kolejnego uniwersytetu

W planach jest remont budynku, który pozwoli dostosować jego pomieszczenia do potrzeb edukacyjnych.

"Filia Uniwersytetu SWPS w Krakowie to już szósty kampus naszego uniwersytetu. Oferuje studia w języku polskim i angielskim: m.in. psychologię, grafikę, lingwistykę, game design, skandynawistykę czy zarządzanie strategiczne" - informuje Uniwersytet SWPS w mediach społecznościowych. Pozostałe kampusy Uniwersytetu SWPS znajdują się w: Warszawie (główna siedziba), Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach.

Monumentalny gmach przy al. Mickiewicza 3 w Krakowie został zbudowany w latach 1926-28 według projektu Zygmunta Gawlika i Franciszka Mączyńskiego dla Seminarium Diecezji Śląskiej. W latach 1939-45 budynek zajmowany był przez niemiecką policję oraz SS. W 1945 roku, po ucieczce Niemców, obiekt został podpalony i uległ w znacznym stopniu zniszczeniu. Po odbudowie, od lat 50. do końca 70. w budynku ponownie funkcjonowało Seminarium Śląskie. Obecnie śląscy klerycy kształcą się w Katowicach, a budynek przez niemal 40 lat zajmował Uniwersytet Jagielloński. Gmach Seminarium Śląskiego zakupiła w 2020 r. zakupiła firma Bachleda Grupa Inwestycyjna, należąca do znanego zakopiańskiego hotelarza i inwestora Adama Bachledy-Curusia. To od niego budynek zakupił następnie Uniwersytet SWPS (dawniej: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie).