Apteka Designu na Wesołej ma pierwszych "lokatorów"

- Dążymy do tego, by Apteka Designu na Wesołej stała się miejscem spotkań szeroko rozumianego designu z nauką, nowymi technologiami i aktywizmem. We współpracy z designerami planujemy organizować w tym budynku otwarte wydarzenia, wykłady oraz warsztaty. Chcemy, żeby oferta tego miejsca była kształtowana poprzez współpracę środowisk projektanckich z mieszkańcami, instytucjami kultury oraz innymi zainteresowanymi rozwojem designu w Krakowie, aby w ten sposób wspierać proces rewitalizacji tego terenu. Budynek apteki już wkrótce będzie otwarty dla mieszkańców, ponieważ poza przestrzenią do pracy dla projektantów zaplanowana jest tam również czytelnia z publikacjami z zakresu designu – mówiła nam Katarzyna Jakubowiak, rzeczniczka Krakowskiego Biura Festiwalowego.