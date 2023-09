Alkoholowa mapa Polski. W tych województwach najczęściej kupujemy napoje z procentami

– PanParagon to aplikacja do wyszukiwania promocji oraz przechowywania paragonów. Dzięki anonimowym danym, które każdego dnia trafiają do naszego systemu mamy możliwość analizy cen produktów, realnej inflacji czy najnowszych trendów konsumenckich. Tym razem skupiliśmy się na obecności alkoholu na paragonach spożywczych w poszczególnych województwach – wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – Jak się okazuje, preferencje alkoholowe Polaków różnią się względem ich miejsca zamieszkania – dodaje.

Ulubione alkohole Polaków

W wyborach alkoholowych Polacy są zgodni - absolutnym faworytem w naszym kraju jest piwo. Jak pokazują dane, złoty trunek ten pojawił się na ok. 10 proc. paragonów ujętych w analizie. Szczególnie zaskakująca jest jego przewaga nad konkurentami. Znajdująca się na drugim miejscu wódka widnieje znacznie rzadziej na dowodach zakupów Polaków. Ten wysokoprocentowy trunek pojawił się na ok. 1,5 proc. przebadanych paragonów. Na trzecim miejscu znalazło się wino, które kupowane jest z podobną częstotliwością, co wódka - 1,2 proc. paragonów. Kolejne miejsca należą do whisky, likieru, ginu i brandy. Alkoholowy ranking zamyka tequila, która na paragonowych pojawiła się najrzadziej.