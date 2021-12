Abp Marek Jędraszewski na Pasterce: bez Bożego Narodzenia nie będzie ani Polaków, ani Polski

Abp Marek Jędraszewski wziął udział w uroczystej Pasterce w Ludźmierzu. W czasie homilii podkreślił, że "dzięki miłości Boga Ojca każdy człowiek w Jezusie Chrystusie może znaleźć klucz do zrozumienia swojej osobistej godności i odkryć sens swego życia". Metropolita krakowski zwrócił jednak uwagę, że w swych najbardziej głośnych tendencjach dzisiejszy świat "nie tylko coraz bardziej żyje, jakby nie było wydarzeń Nazaretu i Betlejem, ale coraz usilniej dąży do całkowitego wymazania Go z ludzkiej pamięci i świadomości".

Arcybiskup przypomniał, że kilka tygodni temu Komisja Europejska opublikowała tzw. „wewnętrzny przewodnik komunikacji inkluzywnej”, w którym zalecała, aby nie używać wyrażenia „Boże Narodzenie”, ponieważ ktoś mógłby poczuć się urażony takim sformułowaniem.