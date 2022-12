13 grudnia rusza plebiscyt na najlepsze krakowskie księgarnie 2022 roku

Kraków od lat aktywnie wspiera swoje księgarnie i antykwariaty. Pełnią one nieocenioną rolę „małych centrów” życia kulturalnego w poszczególnych dzielnicach, a także budują atmosferę Miasta Literatury UNESCO.

Szósta edycja plebiscytu "Wybieramy Księgarnie Roku" stanowi okazję do bliższego poznania nie tylko krakowskich księgarń i antykwariatów, ale też osób, które działają na rzecz lokalnej społeczności czytających: księgarzy i księgarek, antykwariuszy i antykwariuszek. Tworzą oni miejsca, w których książka pełni różnorodną funkcję – może być oknem na świat, okazją do rozmowy z kimś, kto ma podobne spostrzeżenia, ale też przedmiotem konstruktywnego sporu i przyczynkiem do dyskusji prowadzącej do pozytywnych zmian.

Tegoroczny plebiscyt rusza we wtorek 13 grudnia w Dzień Księgarza i potrwa do czwartku 8 stycznia 2023 roku. Głosy będzie można oddawać stacjonarnie w księgarniach i antykwariatach biorących udział w plebiscycie, a także na stronie internetowej ksiegarnie.miastoliteratury.pl.