W sobotę w Rydlówce urodziny Wyspiańskiego. To tam przyszedł na wesele Anna Piątkowska

W sobotę w Rydlówce urodziny Wyspiańskiego. Jedną z atrakcji będzie oprowadzanie po dworku, które stało się scenerią dla "Wesela"

15 stycznia 1869 roku w Krakowie przyszedł na świat Stanisław Mateusz Ignacy Wyspiański. 155 rocznicę urodzin czwartego wieszcza krakowianie będą mogli świętować w Rydlówce. Bronowicki oddział Muzeum Krakowa to dworek, w którym 20 listopada 1900 roku odbyło się to najsłynniejsze polskie wesele – zaślubiny poety Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny. Jednym z weselnych gości był Stanisław Wyspiański, a śladem tych wydarzeń jest jedno z najważniejszych dzieł literatury polskiej – dramat „Wesele”. Urodziny Wyspiańskiego to okazja dla krakowian w każdym wieku do spotkania z twórczością artysty.