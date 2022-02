11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego, ps. „Niedźwiadek” rośnie w siłę – ZOSTAŃ TERYTORIALSEM Marcin Banasik

Kandydaci do terytorialnej służby wojskowej w 11 MBOT mogą zgłaszać się do WKU w Krakowie. Mogą także korzystać z aplikacji mobilnej i aplikować bez wychodzenia z domu. Została oddana do użytkowania aplikacja ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ dostępna w serwisach Google Play oraz App Store. Można także korzystać z serwisów ePUAP i www.zostanzolnierzem.pl