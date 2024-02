1 lutego w całym kraju rusza kwalifikacja wojskowa. W Małopolsce przed komisjami stanie 22 tysiące osób, w tym ponad 1,5 tysiąca kobiet

1 lutego 2024 r. na terenie Polski rusza kwalifikacja wojskowa. Wojewoda Małopolski powołał wojewódzką komisję lekarską oraz 24. powiatowe komisje lekarskie, w tym 3. działające na terenie Krakowa, do których wezwanych zostanie ponad 17,1 tys. mężczyzn z rocznika 2005, dodatkowo wezwanych zostanie ponad 3,3 tys. mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane przez PKLek za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Obowiązek stawiennictwa mają również kobiety urodzone w latach 1997–2005, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, np. lekarki, pielęgniarki, psycholożki. Wezwanych zostanie 1,6 tys. kobiet.

W czwartek, 1 lutego na terenie całego kraju rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 30 kwietnia br. W sumie w Małopolsce kwalifikacją wojskową może zostać objętych ponad 22 tys. kobiet i mężczyzn. W ramach kwalifikacji przeprowadzone zostaną następujące czynności: określenie zdolności do służby wojskowej, wpisanie danych do ewidencji wojskowej, w przypadku otrzymania pozytywnej zdolności do służby wojskowej – nadanie stopnia: szeregowy, przekazanie informacji o rodzajach służby wojskowej oraz możliwości rozwoju zawodowego w Wojsku Polskim, a także przeniesie do pasywnej rezerwy. W czasie kwalifikacji wojskowej, przeprowadzany jest wywiad psychologiczny (test i rozmowa), na podstawie, którego ustanowiona będzie zdolność psychologiczna do czynnej służby wojskowej. Ułatwi to ochotnikom w przyszłości proces rekrutacji do różnych rodzajów czynnej służby wojskowej.

W czasie kwalifikacji nie są już wydawane książeczki wojskowe, które w obecnych uwarunkowaniach żołnierze otrzymują po złożeniu przysięgi wojskowej.

Osoby, które stawią się na kwalifikację wojskową będą miały możliwość spotkać się z żołnierzami Wojska Polskiego, zapoznać się z warunkami służby oraz zobaczyć podstawowy sprzęt i wyposażenie wojsk operacyjnych oraz wojsk obrony terytorialnej. Kwalifikacja wojskowa to nie mobilizacja, należy jednak pamiętać, że stawiennictwo na kwalifikacji jest obowiązkowe. Osoby, które nie stawią się na komisje lekarskie mogą zostać doprowadzone na miejsce przez policję bądź zostać ukarane grzywną. W tym roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywani/e są: mężczyźni urodzeni w 2005 r.; mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby, które w latach 2022-2023: a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed

c) dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej; kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny; osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej; osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

W ubiegłym roku w Małopolsce powołano 23 powiatowe komisje lekarskie i 1 wojewódzką. W 2023r. do KW w województwie małopolskim wezwano ponad 16 tys. osób z czego ponad 600 to kobiety.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa (DZSW) to szereg możliwości rozwoju i kariery w Wojsku Polskim. Przede wszystkim po szkoleniu podstawowym, ochotnikom proponowane jest pozostanie na szkolenie specjalistyczne, które trwa do 11 miesięcy. Podczas 27-dniowego szkolenia podstawowego przyszli żołnierze poznają zasady musztry, regulaminy wojskowe oraz nauczą się podstaw posługiwania się bronią. Szkolenie zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej. W ciągu trzech lat od zakończenia szkolenia podstawowego, osoba, która brała w nim udział może zadeklarować jeszcze raz wstąpienie do służby, jeżeli przebywała w rezerwie pasywnej. W całym kraju w I turnusie Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wcielono ponad 3,4 osób. Obecnie na terenie jednostek Garnizonu Kraków szkoli się w ramach tego turnusu 137 osób. Szkolenie zakończy się 10 lutego przysięgą wojskową.

II turnus z kolei rozpocznie się 19 lutego i potrwa do 16 marca. Według założeń w całej Polsce do wcielenia zaplanowano ok. 3,6 tys. osób. Na obecną chwilę zostało wypełniono ok 80 proc. miejsc szkoleniowych. III turnus w tym roku rozpocznie się 2 kwietnia i potrwa do 28 kwiecień. Wówczas planowane jest wcielenie ok. 3,3 tys. osób. Aktualnie już w ramach tego turnusu wypełniono ok 30 % miejsc szkoleniowych. Ilość miejsc na kolejne turnusy ciągle się zmienia z uwagi na duże zainteresowanie CWCR. Limity są zwiększane w miarę możliwości jednostek wojskowych. Łącznie w 2024 roku zaplanowano 9 turnusów DZSW. Kolejne terminy również: od 6 maja do 1 czerwca, 10 czerwca do 6 lipca, 15 lipca do 10 sierpnia, 19 sierpnia do 14 września, 30 września do 26 października i 18 listopada do 14 grudnia.

Zainteresowanie Dobrowolną Zasadniczą Służbą Wojską cały czas jest bardzo duże. Aktualnie służba to wiele możliwości rozwoju, a zwłaszcza mnogość projektów skierowanych do młodzieży szkół średnich - BOW Branżowe Oddziały Wojskowe, OPW – Oddziały Przygotowania Wojskowego, CYBER MIL (np. konkursy: etap wojewódzki, a później ogólnopolski np. Spartakiada sportowo – obronna klas wojskowych, Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Wojsku Polskim „Ekstraklasa Wojskowa”), a dla starszych czyli studentów LA – Legia Akademicka, stypendia. Również żołnierze mogą skorzystać z bogatej oferty: kursy językowe, studia podyplomowe, stadium oficerskie. Mundurowi mogą także skorzystać z ekwiwalentu na zakwaterowanie oraz program lojalnościowy skierowany do obecnych i emerytowanych pracowników, weteranów oraz funkcjonariuszy służb mundurowych.

