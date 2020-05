Znów możesz poczuć atmosferę średniowiecznego Krakowa

Każdy, kto od 30 maja odwiedzi Rynek Podziemny, będzie musiał pamiętać o tym, że obowiązuje tam reżim sanitarny. Liczbę zwiedzających, którzy jednorazowo mogą przebywać w przestrzeni wystawowej, ograniczono do 180 osób. Należy trzymać się wytyczonej trasy zwiedzania, by zapobiec gromadzeniu się ludzi w jednym miejscu i przecinaniu się ścieżek zwiedzania. Cały czas trzeba mieć zasłoniętą twarz (nos i usta), obowiązkowa jest dezynfekcja rąk i noszenie rękawiczek ochronnych.

Trzeba też zachowywać odległość co najmniej dwóch metrów od innych osób (nakaz ten nie obowiązuje rodzin). Ponadto należy unikać dotykania jakichkolwiek powierzchni i gromadzenia się w grupach oraz zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z multimediów. Pracownicy muzeum zastrzegają, że w razie wątpliwości co do stanu zdrowia danej osoby może ona nie zostać wpuszczona do obiektu (może to być np. ktoś z uporczywym kaszlem itp.).

Warto dodać, że Muzeum Krakowa prowadzi obecnie akcję „Odkryj Kraków”, która wpisuje się w miejską kampanię „Bądź turystą w swoim mieście”. Jednocześnie muzealnicy proszą o wsparcie, gdyż – podobnie jak większość podmiotów, „zamrożonych” z powodu epidemii koronawirusa – Muzeum Krakowa ponosi poważne straty materialne. Od kilkunastu dni są udostępniane zwiedzającym kolejne odziały, ale odbudowa poziomu frekwencji i przychodów sprzed pandemii zajmie bardzo dużo czasu.