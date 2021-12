Zbrodnia na Stachiewicza. Oskarżony przyznaje się, że dokonał zabójstwa, ale mówi, że zdarzenia nie pamięta

25-letni, wysoki, już karany za rozbój Bogusław H. ps. Baku przyznał się do dokonania zabójstwa 23-letniego Dawida P. i użycia noża, ale jak mówił na sali rozpraw, samego zdarzenia nie pamięta, bo był w amoku.

- Ocknąłem się dopiero, gdy zobaczyłem nóż w plecach tego chłopaka. Podduszałem go, bo chciałem pomóc bitemu koledze - twierdził.

Z kolei 27-letni Marcin P., z zawodu kucharz, przyznał się do udziału w bójce z pokrzywdzonym. Opowiadał, że to Dawid P. uderzył go w twarz i ukruszył mu zęba, gdy on chciał wejść do jednego pokoju, w którym była śpiąca dziewczyna Dawida P. Od uderzenia Marcinowi P. spadły okulary. Świadkowe słyszeli, że odgrażał się wtedy wulgarnie, że gdy je znajdzie, to zabije Dawida P.