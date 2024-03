Zbigniew Ziobro opowiedział o chorobie nowotworowej. Przeszedł skomplikowaną operację Adam Kielar

Wideo

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zabrał głos na temat swojej choroby. We wpisie na portalu X poinformował, że przeszedł skomplikowaną operację i „czeka go długa droga do odzyskania sił”. Podziękował także za modlitwy i życzenia powrotu do zdrowia.