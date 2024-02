Ratowali przechodnia i strażaka biegnącego do wypadku w Słomnikach. Przypadkowi podróżni okazali się wyszkolonymi ratownikami

Ratownicy od pierwszej pomocy relacjonowali potem zdarzenie. We trzech jechali akurat do Krakowa na spotkanie. Zwykle pokonując tę trasę jeździli obwodnicą Słomnik, ale w tym dniu chcieli ominąć blokady na obwodnicy spowodowane protestem rolników. Wybraki drogę przez miasto. Będąc już w Słomnikach najechali na wypadek - potrącenie pieszego na pasach. Poszkodowanym okazał się starszy mężczyzna.

Fachowcy na miejscu

- Jakaś starsza pani mnie ściska i dziękuje, koledzy strażacy z OSP też dziękują… Okazuje się, że to ich kolega strażak, kierowca… biegł do remizy… Uff… migawki przed oczami… to było w pełni „automatyczne” działanie! Dobrze umieć pomagać - kończy swoją relację ratownik.

Wdzięczność słomnickich strażaków

Program Pierwszy Ratownik

Program Pierwszy Ratownik to innowacyjna inicjatywa na skalę narodową, mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa i gotowości do reagowania w sytuacjach nagłego zagrożenia życia. Ten program to część globalnej idei First Responder, która już przynosi znaczące rezultaty w wielu krajach świata.

Misją systemu 1R – Pierwszy Ratownik jest uczynienie Pierwszej Pomocy możliwie powszechną, dostępną i przede wszystkim szybką. Koncepcja Systemu 1R jest rozwijana od 2021 roku. Opiera się ona na 4 strategicznych filarach: