Samochód wpadł do stawu w Przylasku Rusieckim w Krakowie. Strażacy ruszyli na pomoc Redakcja Kraków

Wypadki nad wodą mogą przytrafić się nawet podczas spokojnego wędkowania. Tak właśnie stało się w Krakowie, przy ulicy Tatarakowej, gdzie samochód wędkarzy zjechał tyłem do stawu w Przylasku Rusieckim. Jak się okazało, była to nieudana próba zawrócenia autem przy brzegu zbiornika wodnego. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a pojazd zanurzył się jedynie do wysokości tylnych kół, co zapobiegło wyciekowi płynów eksploatacyjnych i zanieczyszczeniu wody.