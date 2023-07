Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie wzywa firmę Rewizor do dalszego wykonywania zapisów umowy

Od soboty,1 lipca, Zarząd Transportu Publicznego samodzielnie prowadzi obowiązki kontroli biletów w pojazdach KMK.

- W piątek (30 czerwca br.) wysłaliśmy odpowiedź do wykonawcy, że wzywamy go do dalszego wykonywania umowy - informuje nas Sebastian Kowal z Zespołu ds. Public Relations ZTP i dodaje - Kary umowne przewidują taką sytuację i konsekwencje w tym przypadku to 4 miliony zł. Póki co czekamy na odpowiedź firmy Rewizor po naszym wezwaniu. Do tej pory musimy sami prowadzić te usługi.