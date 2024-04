Kraków. Rusza Małopolski Tele-Anioł 2.0. Pierwsze opaski ratujące życie trafią do potrzebujących opieki już 26 maja!

Wartość tego projektu jest ogromna, ponieważ został on pozytywnie oceniony przez małopolskich seniorów - nie czuli się samotni. Dla mnie jest ważne to, że 26 maja pierwsze opaski Małopolskiego Tele-Anioła 2.0. zostaną uruchomione. Dzięki poprzedniej edycji projektu zostało uratowanych 250 użytkowników. Wchodzimy w innowacje, w telemedycynę i jesteśmy zdeterminowani, by realizować takie projekty z myślą o najbardziej potrzebujących Małopolanach - podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.