Zakopower rusza w trasę koncertową promującą nową płytę "Widzialne niewidzialne". W Krakowie wystąpi 17 marca w klubie Studio Paweł Gzyl

Zakopower Piotr Porębski

Zakopower rusza w trasę koncertową “Widzialne niewidzialne Tour", promującą piosenki ze swej nowej płyty o tym samym tytule. Będzie jak to u tej grupy różnorodnie, dużo ludowych instrumentów, pojawią się elementy etniczne, no i oczywiście będzie energetycznie ale, jak to już zespół nie raz pokazał - nie zabraknie momentu na chwilkę refleksji. W Krakowie Sebastian Karpiel-Bułecka z kolegami wystąpi 17 marca w klubie Studio.