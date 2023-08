Zakopianka będzie bezpieczniejsza. Ta inwestycja ma również zwiększyć przepustowość drogi krajowej nr 7 między Krakowem a Myślenicami Aleksandra Łabędź

Wykonawca prac na zakopiance wyłoniony. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie przebuduje układ drogowy na DK7 w Libertowie w gminie Mogilany. W ramach tej inwestycji powstanie między innymi przejazd pod drogą krajową i trzy kładki dla pieszych. Całkowity koszt to prawie 150 mln zł. Główne cele tej inwestycji to poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości Zakopianki w sąsiedztwie Krakowa. We wtorek, 29 sierpnia podpisano umowę na wykonanie prac. Na realizację inwestycji wykonawca będzie miał 39 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca w czasie robót budowlanych). Prace powinny się zakończyć w połowie 2027 roku.