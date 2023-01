„Zadziwiający kot Maurycy” w kinach od 20 stycznia. Pierwsza animacja oparta na twórczości Terry'ego Pratchetta

Business for Ukraine Center. Startuje program pomocowy dla ukraińskich firm w Polsce

„Zadziwiający kot Maurycy” to pierwszy animowany film fabularny oparty na twórczości kultowego pisarza – Terry'ego Pratchetta, którego legendarny cykl „Świat Dysku” sprzedał się w liczbie przeszło 70 milionach egzemplarzy i znajduje się na liście stu najlepiej sprzedających się serii literackich w historii.

Pisanie scenariusza będącego adaptacją jakiejkolwiek znanej książki to naprawdę wymagający proces. Trudność rośnie, kiedy jest to twórczość kogoś tak uwielbianego i czytanego z pasją jak Terry Pratchett. Szczęśliwie producenci filmu doprowadzili do współpracy z Terry’m Rossio, jednym z najlepiej zarabiających obecnie twórców filmowych, mającym na swoim koncie takie tytuły, jak chociażby „Aladyn”, „Shrek” czy wszystkie pięć części „Piratów z Karaibów”.

Jego scenariusz jest autorską adaptacją książki Terry'ego Pratchetta. Zachowuje on zarówno jej ducha, co oryginalny ton, a jednocześnie to żywa, zabawna i pełna przygód opowieść. W równym stopniu zachowująca jakość, precyzję i humor nakreślonych postaci, jak i wyrazistość dialogu, tak typowego dla autora „Świata Dysku”.