Wystawa rzeźb słynnego meksykańskiego artysty Juana Soriano w Instytucie Cervantesa w Krakowie

- Juan Soriano jest artystą, który z podróży - w sensie dosłownym i przenośnym – uczynił swoją przestrzeń wolności i twórczy sztandar. Jego prace w równym stopniu czerpią z tego, co ludowe i osobiste, z kultury międzynarodowej i oryginalnej asymilacji prądów artystycznych, które poznał z bliska i przetwarzał we własny, niepowtarzalny sposób. W pokazywanej w Krakowie kolekcji rzeźb dostrzeżemy też jego szczególne zamiłowanie do zwierząt, których wizerunki są zawsze efektem wolnej interpretacji, oryginalnej i pełnej liryzmu - mówi Beatriz Hernanz Angulo, dyrektorka Instytutu Cervantesa w Krakowie. - Juan Soriano przemawia do nas poprzez swoje rzeźby o poezji zawartej w księgach natury. Uwieczniona ręką artysty, jest przejawem humanizmu obecnego w jego sztuce.