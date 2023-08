„Wyspiański i pastele” – warsztaty dla dzieci 27 sierpnia w ramach Kraków Story w Pawilonie Wyspiańskiego Paweł Gzyl

7.06.2021 krakow pawilon wyspianskiego elewacja siatka front murator budynek fot. anna kaczmarz / dziennik polski / polska press Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Wyspiański był artystą trudnym do zaszufladkowania. Dziś powiedzielibyśmy wręcz, że to twórca interdyscyplinarny. Dramaturg, poeta, malarz, architekt, ale także autor urzekających pasteli. To właśnie pastele będą bohaterami kolejnych warsztatów dla dzieci z Wyspiańskim w tle - już 27 sierpnia w Kraków Story. Wstęp wolny.