Wybory w Krakowie. Aleksander Miszalski otrzymał poparcie Lewicy i będzie zabiegał o pieniądze na metro

Aleksander Miszalski podkreślał, że władza musi słuchać głosów mieszkańców.

- Kraków musi być miastem obywatelskim z prawdziwymi konsultacjami społecznymi, a nie na niby. Czy nie stać nas na świetny system transportu z siecią tramwajową, kolejową i metrem? Stać nas. Jako koalicja jesteśmy gwarantem tego, że zrobimy wszystko, by pozyskać środki na metro w Krakowie, czy to z budżetu centralnego czy z Krajowego Planu Odbudowy - mówił Aleksander Miszalski. - Jak najlepiej przewidzieć przyszłość? Należy ją stworzyć. Jesteśmy tutaj po to, by tą przyszłość stworzyć i by w Krakowie dało się - dodał.