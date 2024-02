Wybory samorządowe 2024. Andrzej Kulig przedstawił sportową propozycję dla Krakowa: 24 sale gimnastyczne, 17 boisk i 7 nowych basenów

– Moją ambicją jest, by wybudowane w ostatnich latach obiekty sportowe służyły jak największej liczbie mieszkańców w każdym wieku. Dlatego przede wszystkim będę chciał doprowadzić do udostępnienia boisk czy hal sportowych lokalnym społecznościom, by nie stały zamknięte poza godzinami pracy, przykładowo szkół przy których powstały - podkreśla Andrzej Kulig. - Sprzymierzeńcem w rozszerzaniu oferty sportowej dla mieszkańców są także kluby sportowe, które jednak same potrzebują wsparcia. Wiele z nich utrzymuje się jedynie ze składek członkowskich, nie mają sponsorów. Dlatego miasto powinno przyjąć role mecenasa sportu - dodaje.

