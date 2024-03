Przedstawiciele PZFD Kraków krytycznie ocenili politykę mieszkaniową kandydatów na prezydenta Krakowa. Ceny mieszkań cały czas rosną

- W najlepszych czasach w Krakowie było 150 firm deweloperskich zarejestrowanych w Krakowie. Dziś jest ich 70. Wtedy oni budowali 8-9 tysięcy mieszkań rocznie. To było poprzedzone 4-letnią pracą. 10 tysięcy mieszkań wybudowanych przez miasto nie jest możliwe. Po pierwsze, miasto nie ma takich gruntów, po drugie miasto nie posiada kadry, która to zrobi. Ile w Krakowie wybudowało się mieszkań z programu Mieszkanie Plus, gdzie władza centralna miała ustawodawstwo i środki? Nie wybudowało się żadne mieszkanie. 481 mieszkań, które zostały przekazane klientom w ramach Mieszkania. Plus, to były mieszkania kupione od dewelopera. Rzucanie hasła 10 tysięcy mieszkań w 4 lata jest dziś niemożliwe – powiedział Adrian Potoczek.