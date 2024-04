Kraków. Jeden z największych deweloperów w Europie finansuje kampanię wyborczą kandydata na prezydenta? Jest oświadczenie spółki

Tylu afer jeszcze nie było?

- W przypadku Aleksandra Miszalskiego pojawia się Strabag, jeden z największych deweloperów w Europie. To właśnie ta firma współfinansowała w marcu br. Kongres Krakowskich Przedsiębiorców, firmowany nazwiskiem Miszalskiego. Jest on Przewodniczącym Rady Programowej wydarzenia oraz zasiada w komisji rewizyjno-dyscyplinarnej stowarzyszenia Postaw na Kraków, które je organizuje. Zarząd tego stowarzyszenia tworzy dwójka pracowników jego biura poselskiego i asystent społeczny - czytamy.

W odpowiedzi firma Strabag przesłała do redakcji oświadczenie w tej sprawie:

Dalej czytamy, ze "STRABAG Sp. z o.o., jako duża firma budowlana, każdego roku obejmuje partnerstwem wiele kongresów ekonomicznych i wydarzeń branżowych – nie tylko na poziomie ogólnopolskim, ale i regionalnym. Bierze w nich udział często kilkuset przedsiębiorców i przedstawicieli branży budowlanej, biznesu, finansów i prawa. Stanowią one platformę wymiany informacji o kondycji i problemach branży budowlanej, okazję do wymiany najnowszych doświadczeń i poglądów, a także forum do dyskusji o nadchodzących wyzwaniach dla całej branży. W ostatnich latach sporą część tych dyskusji zajmują tematy odpowiedzialnego oraz przyjaznego środowisku budownictwa, w tym nowe regulacje unijne oraz krajowe w tym zakresie. STRABAG Sp. z o.o. stawia sobie ambitne cele i do roku 2040 chce być spółką o zerowej emisyjności. Z tego powodu nasz udział w drugim Kongresie skupiał się na panelu poświęconym ESG i polityce zrównoważonego rozwoju."