Wybory 2024. Pierwsza debata prezydencka w Krakowie. Jak kandydaci na urząd prezydenta widzą krakowską kulturę? Anna Piątkowska

Anna Kaczmarz

W piątek, 2 lutego, w Hevre o krakowskiej kulturze będą debatować twórcy, artyści i społecznicy, pretekstem do spotkania jest dyskusja wokół Planety Lem i Składu Solnego. Wydarzenie będzie jednak przede wszystkim okazją do tego, by swoja perspektywę na krakowską kulturę przedstawili kandydaci na urząd prezydenta miasta (godz. 14.30). To będzie pierwsza taka debata w Krakowie przed zaplanowanymi na 7 kwietnia wyborami samorządowymi.