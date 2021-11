Współczesna wersja polskiego Fausta. Premiera baletu "Pan Twardowski" w Operze Krakowskiej

Postać krakowskiego czarnoksiężnika nieodmiennie inspiruje zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców, dowodząc, iż jego historia jest warta ciągłego opowiadania na nowo. Podanie o „polskim Fauście” stało się kanwą licznych dzieł literackich (by wspomnieć chociażby balladę A. Mickiewicza czy poemat L. Staffa), muzycznych (m.in. ballady S. Moniuszki, opery A.N. Wierstowskiego) czy filmowych (m.in. W. Biegańskiego czy T. Bagińskiego). Twardowski jest także drugoplanowym bohaterem powieści „Kacper Ryx” M. Wollnego, a wątek inspirowany jego postacią pojawia się w jednym z rozszerzeń do gry „Wiedźmin 3: Dziki gon”.

Baletowe wcielenie legendy o Twardowskim to jedno z najpopularniejszych dzieł Ludomira Różyckiego – w samych latach 1921-1929 doczekało się aż 300 przedstawień. Pierwotnie kompozytor opowiedział historię maga za pomocą poematu symfonicznego, później jednak „przełożył” ją na język baletu. Libretto opracowała żona Różyckiego, Stefania, na motywach powieści „Mistrz Twardowski” Józefa Ignacego Kraszewskiego. Muzyczne interpretacje tych wydarzeń oparł Różycki na polskich tańcach ludowych.