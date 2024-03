Czy jako ludzkość naprawdę wszystko zrobiliśmy nie tak? Premiera w Teatrze KTO

Spektakl inspirowany jest książką dziennikarza i komika Toma Phillipsa „Ludzie. Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko”.

- Autor robi w książce swego rodzaju spacer przez dzieje ludzkości i idei, przyglądając się im. W krzywym zwierciadle pokazuje, co ludzie zrobili m.in. z demokracją czy środowiskiem i nie wystawia nam ludziom najlepszego świadectwa – mówi Paweł Szumiec, autor tekstu i reżyser spektaklu. - W tym tytułowym pytaniu kryją się różne podteksty. Z jednej strony jest to prowokacja, czy rzeczywiście jako ludzie jesteśmy wielkimi partaczami i czego się nie tkniemy, to od razu psujemy. Z drugiej strony jest to prowokacyjne pytanie o to, czy rzeczywiści zepsuliśmy wszystko.