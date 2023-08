Wraca życie na Wesołą? Jesienią rozpocznie tu działalność Apteka Designu

Blisko 180 m kw. w budynku dawnej szpitalnej apteki w rewitalizowanej dzielnicy Wesoła czeka na lokatorów. W budynku znajdują się trzy pracownie, w których będzie mogło pracować łącznie szesnaście osób oraz przestrzeń co-workingowa przeznaczona dla sześciu projektantów. Chętni na zasiedlenie budynku na Wesołej od października do czerwca 2024 roku mogą się zgłaszać do 21 sierpnia (formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej KBF).

Apteka Designu ma wspierać środowisko krakowskich designerów, a jednocześnie przyczynić się do rozwoju i promocji dzielnicy.

- Dążymy do tego, by Apteka Designu na Wesołej stała się miejscem spotkań szeroko rozumianego designu z nauką, nowymi technologiami i aktywizmem. We współpracy z designerami planujemy organizować w tym budynku otwarte wydarzenia, wykłady oraz warsztaty. Chcemy, żeby oferta tego miejsca była kształtowana poprzez współpracę środowisk projektanckich z mieszkańcami, instytucjami kultury oraz innymi zainteresowanymi rozwojem designu w Krakowie, aby w ten sposób wspierać proces rewitalizacji tego terenu. Budynek apteki już wkrótce będzie otwarty dla mieszkańców, ponieważ poza przestrzenią do pracy dla projektantów zaplanowana jest tam również czytelnia z publikacjami z zakresu designu – zapowiada Katarzyna Jakubowiak, rzeczniczka Krakowskiego Biura Festiwalowego.