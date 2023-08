Wraca temat biletów na Wawel. Radny chce, by dzieci i młodzież zwiedzali zamek za darmo

Bilety na Wawel zdają się być tematem przewodnim tego lata. Po tym, jak poznańscy zwiedzający skrytykowali wysokie ceny, Zamek Królewski na Wawelu wprowadził nowy cennik, w którym znalazły się, min. bilety rodzinne i możliwość zwiedzania „na jednym bilecie” także oddziałów Zamku poza Krakowem.

Radny Tomasz Daros uważa, że to wciąż za mało. Bilety na Wawel nadal stanowią obciążenie dla budżetu, zwłaszcza, gdy dziedzictwo wzgórza wawelskiego chce poznać rodzina, stąd apel skierowany do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Radny chce, by dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku Zamek Królewski na Wawelu był za darmo.