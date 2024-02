Gabinet porcelanowy. Nowa wystawa stała Zamku Królewskiego na Wawelu

- Kolekcja, którą prezentujemy nie powstała w ciągu kilku ostatnich lat, kreowana jest od lat 70., w oparciu o kolekcję Tadeusza Wierzejskiego, który przekazał Zamkowi Królewskiemu na Wawelu w 1966 roku swoją kolekcję 150 miśnieńskich wyrobów. Dziś jest to zbiór, w którym znalazły się dzieła sztuki unikalne – nie można myśleć o porcelanie jako przedmiotach użytkowych, każdy z tych najbardziej delikatnych spodków to dzieło sztuki samo w sobie, arcydziełami są pełnoplastyczne rzeźby, m.in. rzeźba lisa, grupa Golgoty – to są unikaty, które pozycjonują najwyżej kolekcję wawelską – mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.