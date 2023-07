Wielka wystawa Beksińskiego w Gdańsku. W Krakowie też można zobaczyć prace artysty

Tym, którzy tego lata nie wybierają się nad Bałtyk, albo chcieliby zobaczyć więcej Beksińskiego, przypominamy, że w Krakowie jest okazja, by zobaczyć 50 prac malarza z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich marszandów i przyjaciół Zdzisława Beksińskiego. Ekspozycja w spowitej czernią sali wystawowej Nowohuckiego Centrum Kultury z towarzyszeniem muzyki Armanda Amara – „W hołdzie Mistrzowi Beksińskiemu”, będzie z pewnością niezwykłym spotkaniem z malarstwem Beksińskiego. To niewątpliwie jedna z najlepszych wystaw pod kątem aranżacji i prezentacji prac - nie tylko twórczości Beksińskiego.

"To wydarzenie bez precedensu, podczas którego zaprezentowanych zostanie blisko 70 oryginalnych dzieł jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów ostatniego stulecia. Niewątpliwą gratką dla miłośników twórczości Beksińskiego będzie możliwość obcowania z dziełami Mistrza z kolekcji prywatnych" - zapowiada wystawę "Beksiński w Gdańsku" Teatr Szekspirowski, w którym artysta gościć będzie do 1 października.

Prezentowane w NCK prace w większości pochodzą z lat 80. XX wieku, z tak zwanego okresu fantastycznego w twórczości malarza. Powstawały wówczas jego najbardziej znane z dzisiejszej perspektywy, ikoniczne wręcz prace. Uzupełnia je kilkanaście obrazów z ostatnich lat życia artysty, ukazujących zwrot malarza ku bardziej ascetycznym formom wyrazu.

Galeria czynna jest od czwartku do niedzieli (szczegółowe informacje na stronie internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury), ale wystawę można zwiedzić także także online.

Rzeźby Beksińskiego na Wawelu

14 rzeźb Zdzisława Beksińskiego, w tym monumentalne dzieła „Makbet” i „Hamlet” oraz kilkanaście gipsowych wariacji na temat ludzkiej czaszki, patynowanych lakierem, dających iluzję brązu to cyklu „Głowy”, tworzący rzeźbiarski szpaler, można zobaczyć do 1 października w renesansowych Ogrodach Królewskich na Wawelu. To pierwsza monograficzna wystawa tego rodzaju twórczości artysty i jedyna okazja, by zobaczyć te prace razem.