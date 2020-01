WOŚP 2020. W Krakowie orkiestrowe serce bije na Powiślu [ZDJĘCIA]

W siedzibie sztabu przy „Gazecie Krakowskiej” w kawiarni Metaforma (Powiśle 11) od niedzielnego poranka trwają przygotowania do wielkiego finału. Wolontariusze mogą tutaj się ogrzać, napić herbaty, wziąć dodatkowe naklejki czy po prostu odpocząć.

O godzinie 13 orkiestrowy licznik pokazywał już 17 milionów złotych. Do późnego wieczora będzie można wspierać akcję, wrzucając pieniądze do puszek. Do końcówki stycznia będą trwały aukcje internetowe. Listę krakowskich licytacji można znaleźć na stronie www.wosp.krakow.pl