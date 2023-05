Włoskie trio Il Volo wystąpi 27 maja w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie romantycznie i zabawnie

Koncerty Il Volo w Polsce są zawsze bardzo wyczekiwane: pełne emocji i humoru. Nie inaczej będzie pewnie w sobotę 27 maja w krakowskiej Tauron Arenie. Co wykonają przystojni Włosi? Na pewno „Grande amore”, „Il Mondo” i „Nessun Dorma”. A może także coś całkiem nowego?

Piero, Ignazio i Gianluca od 15 lat tworzą zgrany zespół, będący obecnie najpopularniejszym triem wokalnym na świecie. Repertuar, jaki wykonuje trio trafia do szerokiej grupy odbiorców, co czyni zespół niezwykle wszechstronnym. W koncertowym katalogu trójki wykonawców znajdują się zarówno klasyczne pieśni typu “Nessun Dorma”, “Granada”, “Libiamo” i ponadczasowe “O sole mio”, jak również covery wykonywane niegdyś przez Elvisa Presleya czy Franka Sinatrę z pewnością doskonale znane wszystkim słuchaczom. Na koncertach Il Volo jest też miejsce na ponadczasowe światowe przeboje, m.in. “Delilah”, “Love Story” i “Arrivederci Roma”. Do Polski Il Volo przyjedzie na tegoroczny koncert już po raz piąty. Po raz pierwszy Il Volo do Polski przyjechało sześć lat temu, w glorii zwycięzców prestiżowego festiwalu San Remo we Włoszech. Piero Barone, Ignazio Boschetto i Gianluca Ginoble mieli za sobą już ważną dla ich kariery współpracę ze światowym tenorem Placido Domingo. W 2017 roku zaśpiewali w wypełnionej po brzegi hali COS Torwar. Repertuar w dużej części opierał się na płycie poświęconej Trzem Tenorom pt. „Notte Magica”. Publiczność usłyszała zatem arię „Nessun Dorma” z opery Turandot Pucciniego, meksykańską pieśń „Granada”, neapolitański utwór „Torna a Surriento” czy pełną nabożnego skupienia „Ave Maria Mater Misericordiae”.

Każdy z wokalistów zaprezentował się dwukrotnie solo, tworzyli także duety. Artystom na scenie towarzyszyła Orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu pod dyrekcją Diego Basso. Jako że koncert odbył się 26 czerwca, dwa dni po urodzinach Piera, nie mogło zabraknąć akcentu związanego z tym wydarzeniem. Po jego solowym występie publiczność zaintonowała „Happy Birthday”, a jedna z fanek dała mu czerwoną różę. 24-latek był wzruszony i zaskoczony. Po każdej pieśni rozbrzmiewały brawa, a nawet w trakcie śpiewu, zwłaszcza po solowych partiach wokalistów. Wielki hit Il Volo pt. „Grande amore”, którym zwyciężyli na Festiwalu San Remo, a na Eurowizji bezkonkurencyjnie wygrali w głosowaniu publiczności, wybrzmiał na sam koniec koncertu, a fanki wprost szalały ze szczęścia pod sceną.

- Sukces Il Volo w Polsce to nasza duma. Byliśmy pierwsi, którzy sprowadzili zespół do naszego kraju i zorganizowaliśmy wszystkie koncerty tria w naszym kraju. Dzięki promocji o tym wspaniałym zespole dowiedziało się mnóstwo osób, którzy stali się fanami – wystarczy spojrzeć na relacje z tych występów. Atmosfera na koncertach za każdym razem jest fenomenalna, a publiczność wzruszona i rozemocjonowana. Jestem przekonany, że czekający nas koncert w Tauron Arenie Kraków znów dostarczy niezapomnianych wrażeń – mówi Janusz Stefański z agencji Pestige MJM, która zorganizuje kolejny koncert Il Volo.

Co zaprezentują w tym roku włoscy wokaliści? Zapewne ponownie zabrzmią największe przeboje zespołu. Z całą pewnością nie zabraknie też nowych wykonań. I jak zawsze podczas koncertu będzie panowała wyborna, niezapomniana atmosfera. Bo koncerty Il Volo to za każdym razem olbrzymia dawka pozytywnej energii.

Pierwszą swoją płytę wydali, gdy byli dziećmi. W listopadzie 2010 roku mieli po 15, 16 i 17 lat i byli w wieku, kiedy ich rówieśnicy jedynie marzą o występach na scenie. Il Volo to wytwór włoskiego programu typu talent show. Piero Barone, Ignazio Boschetto i Gianluca Ginoble brali w nim udział osobno. Gdy jednak producenci postanowili postawić ich w jednym odcinku razem na scenie w utworze „O Sole Mio”, było wiadomo, że nastolatkowie mają w sobie potencjał występując tylko jako trio. Pod swoje skrzydła wziął ich Michele Torpedine - znany łowca talentów i zrobił z nich najbardziej rozpoznawalne trio młodego pokolenia na świecie. Znamienne jest to, że chociaż program cieszył się olbrzymią popularnością widzów i emitowany był we Włoszech, zespół nie od razu zdobył popularność w swoim kraju. To zadziwiające, że najszybciej chłopaków pokochała publiczność w krajach Ameryki Łacińskiej, a oni odwdzięczają im się śpiewając w języku hiszpańskim i nagrywając płyty dedykowane na tamtejszy rynek.

Jeśli wskazać miejsca na mapie świata, gdzie Il Volo jest najbardziej znane, to do dzisiaj będzie to właśnie półkula zachodnia, a zwłaszcza jej południowa część. Kilka lat temu nagrali EP-kę z zespołem Gente de Zona z utworami w stylu latino – tanecznymi i pełnymi energii, nieco odbiegającymi od ich wykreowanego emploi. W Europie w ogóle nie wykonywali tych piosenek na żywo. Koncert Il Volo odbędzie się 27 maja w TAURON Arenie Kraków, bilety na wydarzenie dostępne są na www.biletserwis.pl.