Kuba Badach i jego muzyczny "Oldschool". Koncert popularnego piosenkarza 15 marca w Nowohuckim Centrum Kultury

Kuba Badach pochodzi z Krasnegostawu. Jego ojciec był prezesem spółdzielni mleczarskiej – a potem został posłem na sejm z ramienia SLD. Przyszły piosenkarz nie wykazywał jednak od dziecka najmniejszych zainteresowań biznesem i polityką. Wrodził się bowiem w swego stryja, który jest nauczycielem i kompozytorem, a również autorem śpiewnika „Piosenki o Zamościu i Zamojszczyźnie”.

- Wychowywałem się na muzyce z lat 70. i to ona odcisnęła na mnie najsilniejsze piętno. To były jednak rzeczy bardzo ambitne, nigdy nie ciągnęło mnie w stronę prostych przebojów. Zawsze największe wrażenie robiły na mnie bogate utwory od strony melodycznej, harmonicznej czy rytmicznej. Choćby płyta „The Dude” Quincy’ego Jonesa, do której z chęcią wracam do dziś – opowiada nam piosenkarz.

Zamiłowanie do śpiewania sprawiło, że po maturze Kuba dostał się na Wydział Wokalistyki Jazzowej na katowickiej Akademii Muzycznej. Tam poznał rówieśników, którzy podzielali jego miłość do „czarnych” brzmień – jazzu, soulu i funku. Chłopcy się skrzyknęli i w 1995 roku założyli zespół Polucjanci. Nazwa miała być wygłupem, ale kiedy dwa lata później dostali się do opolskiego konkursu, okazała się dla organizatorów zbyt nieprzyzwoita. Z czasem zmieniono więc ją na Poluzjanci.