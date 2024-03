Rockowa grupa The Cassino wystąpi 26 maja w Hype Parku w ramach trasy koncertowej "Prześwit 2024"

The Cassino

2023 rok rockowa grupa The Cassino zakończyło udaną trasą koncertową promującą ich najnowsze wydawnictwo - „Prześwit”. Zespół nie zwalnia i zaprasza na wiosenne koncerty. W Krakowie The Cassino zagra 26 maja w Hype Parku przy ul. Kamiennej 12. Bilety na koncert są dostępne przez Going. oraz empik bilety.

Ubiegły rok był niezwykle owocny dla The Cassino. Zespół wydał EP-kę pt. „Prześwit”, promowaną przez single „Drugi / Dym”, „Pierwszy / Prześwit” oraz „Jesień”. Wydawnictwo zostało docenione przez słuchaczy oraz dziennikarzy muzycznych, w tym przez Makaka (Antyradio), Dominikę Pawłowską (eskarock.pl), Ewę Bujak (Teraz Rock) czy Łukasza Dębowskiego (Polska Płyta/Polska Muzyka). Na każdym z ośmiu koncertów promujących EP-kę pod sceną widać było rzesze fanów zespołu. The Cassino to w końcu zespół słynący z koncertów, podczas których zawsze daje z siebie wszystko. Nigdy nie wiadomo, czym zaskoczy swoich słuchaczy, z którymi łączy go niezwykła więź zbudowana na muzycznych fundamentach. Tylko w ramach promocji swojej debiutanckiej płyty grupa zagrała aż kilkadziesiąt razy, wyprzedając koncerty w największych polskich miastach oraz występując na festiwalach typu Męskie Granie.

The Cassino to indie-rockowe trio, które porywa tłumy. Zespół na scenie obecny jest już od 2013 roku, ale dopiero osiem lat później nakładem FONOBO Label ukazała się jego debiutancka płyta „Części”. Podczas wiosennej i jesiennej trasy w 2022 roku grupa wyprzedała z sukcesem kluby w największych polskich miastach. Materiał z płyty The Cassino zaprezentowali również występując u boku zespołu Happysad oraz na scenie Męskiego Grania.

Hubert Wiśniewski - lider i wokalista, zagrał solowe koncerty przed brytyjską grupą Only The Poets, czym zaskarbił sobie pokaźną grupę nowych fanów. W ramach PL Music Video Awards artyści otrzymali nominację w kategorii najlepszy teledysk rockowy. Poza płytą „Części”, zespół ma na koncie cztery EP-ki. Na życzenie fanów w 2023 roku The Cassino ponownie wyruszyło w dwie trasy koncertowe i wystąpiło między innymi na głównej scenie festiwalu Great September.

Jesienią zespół prezentował podczas występów materiał z najnowszej EP-ki „Prześwit”, świetnie przyjętej przez słuchaczy i dziennikarzy muzycznych (Dominika Pawłowska – eskarock.pl, Ola Budka – Radio357, Ewa Bujak – Teraz Rock, Łukasz Dębowski – Polska Płyta/Polska Muzyka). Płytę promują single: „Drugi / Dym”, „Pierwszy / Prześwit” i „Jesień”.

