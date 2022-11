Włoski piosenkarz Zucchero wystąpi w Tauron Arenie Kraków 13 lipca 2023 roku

Jego debiutancki album - „Un po' di Zucchero” ukazał się w 1983 roku. Międzynarodową popularność przyniosła artyście czwarta płyta pod tytułem „Blue's” z 1987 roku. W styczniu 1990 roku wokalista wydał swój pierwszy anglojęzyczny album, zatytułowany „Zucchero”, który zawierał wszystkie wcześniejsze przeboje artysty. Jednym z jego największych sukcesów była płyta „Spirito DiVino”, wydana w maju 1995 roku. We Włoszech sprzedała się w ponad milionowym nakładzie, co dało jej tam status 11-krotnej platyny. Płyta pokryła się także platyną we Francji i Szwajcarii.

W 1999 roku Zucchero wystąpił gościnnie na albumie „Reload” walijskiego piosenkarza Toma Jonesa, z którym nagrał utwór pod tytułem „She Drives Me Crazy”. W roku 2001 piosenkarz nagrał swój najsłynniejszy przebój - „Baila Morena”. Trafił on na pierwsze miejsce list przebojów we Włoszech i Hiszpanii. W 2006 roku artysta nagrał go ponownie z meksykańskim zespołem rockowym Maná.