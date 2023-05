Wielki finał kolejnej edycji projektu studentów Uniwersytetu Pedagogicznego. Tegoroczny temat to - UPoluj kulturę#reaguj

Finał już za kilka dni

W dniach 4-5 maja można było także wziąć udział w webinarach na żywo. Była to doskonała okazja, aby spotkać się z wyjątkowymi gośćmi: ratownikiem medycznym Damianem Czajką, twórcą internetowym Rafałem Miszkielem, Prezesem OSP Bircza Andrzejem Atamańczukiem, dziennikarką Joanną Berendt-Zych prowadzącą kanał na platformie YouTube pod nazwą "Skrawki". Dzięki planowanej serii spotkań można było zapoznać się z ważnymi kwestiami dotyczącymi reagowania w kryzysowych sytuacjach, poruszony został również temat obojętności społeczeństwa wobec potrzebujących pomocy. Dodatkowo prowadzono rozmowy na temat empatii, której w dzisiejszych czasach jest coraz mniej oraz tego jak możemy ją odnaleźć.

Organizatorzy wydarzenia informowali przed jego rozpoczęciem, że „Upoluj kulturę! #reaguj” to piąta odsłona corocznego projektu, który w każdej edycji porusza inny problem. Całe przedsięwzięcie ma charakter prospołeczny.

Kolejna edycja projektu studentów UP „Upoluj kulturę! #stopfake” za nami

24 maja w klubie B4 Bracka 4 odbędzie się wieńcząca projekt UPoluj kulturę#reaguj, finałowa impreza tematyczna pod hasłem "I Ty możesz zostać (super) bohaterem!". Organizatorzy wydarzenia zachęcają do ubrania stroju suprbohatera, bądź innej, fikcyjnej, pozytywnej postaci. Każdy uczestnik, który pojawi się w stroju otrzyma przy wejściu opaskę, która gwarantuje zniżkę przy barze.

Impreza tematyczna rozpocznie się o godzinie 20.00, o godzinie 21.00 odbędzie się natomiast koncert zaproszonej artystki - Gabrieli Nawój, która wystąpiła w programie Szansa na Sukces. W planie wydarzenia także konkursy z nagrodami oraz karaoke. Finałowa impreza potrwa do 3.00.

Wystawa "Bierni"

Wystawa pod tytułem „Bierni” powoli dobiega końca. Przypominamy, że jej autorką jest Karolina Gorczyńska – Jarek.

Karolina jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu. W swoich działaniach balansuje na granicy sztuki i designu, ocierając się również o inne dyscypliny takie jak rzeźba, instalacja, fotografia, rysunek czy malarstwo. Do każdego projektu podchodzi indywidualnie, projektuje i tworzy przedmioty unikatowe. Fascynacja gliną napędza artystkę również do poszerzania wiedzy w zakresie tradycyjnych i współczesnych technik jej utrwalania.