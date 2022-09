Wieczysta Kraków - Cracovia II. Dwa gole w derbach. Emocje i kontrowersje! Zobaczcie zdjęcia

Wieczysta Kraków - Cracovia II 1:1 (0:1)

Gola "Pasom" powinien przynieść już rzut wolny w 5 minucie: po dośrodkowaniu Marcina Budzińskiego powstało zamieszanie, a Kapek strzelając z 10 m nie trafił w bramkę. Goście zaczęli mecz mocniej od Wieczystej, i choć za chwilę zobaczyliśmy dwa strzały Radosława Majewskiego, to po nich nastąpił już ten moment, w którym trafieni zostali gospodarze. To był znów stały fragment wykonany przez kapitana Budzińskiego, tym razem rzut rożny, w polu karnym zrobił się kocioł, ze strzałem Przemysława Kapka jeszcze poradził sobie Bartosz Plewka, ale gdy piłka dotarła do Kacpra Jodłowskiego, ten kopnął ją do siatki.