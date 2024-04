Wisła Kraków wstała z kolan, czyli od 0:2 do 3:2 w Pruszkowie

Już na początku mieliśmy kontrowersję w polu karnym Znicza. Wiślacy domagali się rzutu karnego za zagranie ręką. Zagranie, które było oczywiste tak, że widać je było z trybun. No, ale sędzia całą sytuację zinterpretował tak, że jedenastki nie podyktował.

W 5 min krakowianie znaleźli się już na debecie. Wystarczyły dwa podania, by Krystian Tabara uciekł Alanowi Urydze w sytuacji sam na sam z Alvaro Ratonem pokonał bramkarza Wisły.

Kolejne minuty to duża dominacja Wisły, wiele rzutów rożnych i tak naprawdę jeden groźny strzał właśnie po kornerze, gdy głową uderzył Alan Uryga, ale Miłosz Mleczko dobrze obronił.

Znicz natomiast bronił się mądrze i czekał na swoją szansę. I w 22 min na taką się doczekał. Wiślacy jeszcze przerwali szybki atak gospodarzy, wybili piłkę na aut. A później się zagapili. No bo przecież trudno, żeby nie wiedzieli, że kto jak kto, ale Radosław Majewski potrafi wrzucić dokładnie piłkę. A to właśnie do pomocnika Znicza powędrowała piłka ze wspomnianego autu. Ten dośrodkował idealnie do Pawła Moskwika, a ten strzałem z bliska podwyższył na 2:0.