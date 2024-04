Wieczysta - KSZO. Faworyt wygrał wysoko, ale wcale nie było łatwo. Trener Sławomir Peszko miał nosa do zmian

Wieczysta Kraków - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 4:1 (1:1)

W meczu z KSZO Wieczysta pierwsza straciła gola

Jesienią Wieczysta wymęczyła zwycięstwo 1:0 w Ostrowcu Świętokrzyski, to był debiut w roli trenera Sławomira Peszki. W sobotę w Krakowie KSZO po raz pierwszy prowadził Krystian Kanarski (zastąpił Rafała Wójcika, z którym pożegnano się oficjalnie w czwartek, po sensacyjnym odpadnięciu z regionalnego Pucharu Polski), w debiucie jego drużyna mogła sprawić niespodziankę.

A po chwili to goście zadali cios po kontrze. Po dalekim zagraniu Nawrota (piłki głową nie sięgnął Pietrzak) Kołoczek wrzucił piłkę z prawej strony w pole karne, a Ł. Mazurek II z 12 m trafił do siatki.

Wieczysta odrobiła straty. Gol i "kołyska"

Wieczysta musiała odrabiać straty, ale goście dość długo skutecznie się bronili, nie dopuszczając rywali do okazji. Blisko był w 21 min Torres, po wrzutce zwiódł rywala, lecz strzał w bliższy róg został obroniony. W 23 min znów był gorąco pod bramką Wieczystej. Po prostopadłym podaniu w dobrej sytuacji znalazł się Ł. Mazurek II, po interwencji wybiegającego z Letkiewicza padł na murawę. KSZO karnego nie dostało, za to piłkarz za symulowanie faulu zobaczył żółtą kartkę.

Peszko wykonał właściwe zmiany. Rezerwowi dali Wieczystej zwycięstwo nad KSZO

To się szybko zemściło, i to boleśnie. W 77 min Faworow zagrał z prawej strony, Jankowski nie opanował piłki, ale dopadł do niej Mak. Pierwszy strzał Klon obronił, przy dobitce już nie miał szans. 2:1! A po chwili było już w praktyce po meczu. Po centrze z lewej celne uderzenie... klatką piersiową zanotował Danielak. Następnie strzał Jankowskiego Klon obronił, lecz dobitka Fidziukiewicza dała podwyższenie prowadzenie.