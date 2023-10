Więcej autobusów elektrycznych na liniach w Krakowie i pod Krakowem

To oznacza, że autobusy elektryczne będą kierowane już na kilkanaście linii obsługiwanych przez MPK SA w Krakowie. Te zmiany to efekt nie tylko cały czas zwiększającej się floty autobusów zeroemisyjnych, ale także inwestycji krakowskiego przewoźnika w nowe stacje do szybkiego ładowania baterii.

Takie ładowarki na razie testowo zaczęły funkcjonować w dwóch nowych miejscach – na pętli Piaski Nowe oraz na pętli przy ul. Stojałowskiego w Kurdwanowie.

Obecnie autobusy elektryczne MPK mogą się ładować w sumie w ośmiu lokalizacjach w różnych punktach miasta (krakowski przewoźnik dysponuje 14 szybkimi ładowarkami). W przyszłym roku dołączy do nich kolejna ładowarka w rejonie pętli Rżąka.

Poza punktami do ładowania w tym roku zwiększy się także liczba autobusów elektrycznych. Krakowski przewoźnik prowadzi obecnie odbiory 22 pojazdów (18 autobusów przegubowych marki Solaris oraz 4 autobusy o długości 12 m marki Irizar). Po finalizacji tego kontraktu Kraków będzie miał 121 autobusów elektrycznych, które będą stanowić 19% proc. całej floty MPK w Krakowie.